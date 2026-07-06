Vertreter der palästinensischen Bewegung „Islamischer Dschihad": Unsere Beziehung zu Imam Chamenei war ein Band der Liebe und des Widerstands

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) berichtet, erklärte „Nasser Abu Sharif", Vertreter der palästinensischen Bewegung „Islamischer Dschihad" im Iran und Mitglied des Politbüros dieser Bewegung, am Rande der internationalen Konferenz „Imam Chamenei; der ewige Führer des Widerstands" im Gespräch mit dem ABNA-Korrespondenten unter Hinweis auf die Abschiedszeremonie für den Leichnam des gefallenen Führers in der Imam-Chomeini-Gebetsstätte in Teheran: „Die Gedenkzeremonie für diesen Märtyrer war wahrhaftig großartig und fand unter breiter Beteiligung verschiedener Bevölkerungsschichten, einschließlich verschiedener islamischer Delegationen, statt. Dies ist das Mindeste, was wir und die islamische Gemeinschaft für diesen großen Märtyrer tun können; denn sein Lebenswerk, sein Werdegang und seine Handlungen über viele Jahre hinweg sind der höchsten Ehre, des Respekts und der Hingabe würdig."

Er fuhr fort: „Für uns als palästinensisches Volk ging die Beziehung zu Imam Chamenei über diese Worte hinaus; es bestand eine echte Verbindung der Liebe zwischen uns und eine besondere Beziehung, die wir bei jedem unserer Treffen mit ihm tief empfanden. Erst gestern am Rande der Zeremonie habe ich Ayatollah Ghomi, dem stellvertretenden Leiter für internationale Beziehungen des Büros des Obersten Führers, die Hand geschüttelt. Er sagte mir, dass Imam Chamenei eine besondere Zuneigung zu uns hegte und sich immer sehr über Treffen mit uns freute. Ich antwortete, dass wir die gleichen Gefühle hätten; wir lieben ihn von ganzem Herzen und hegen Respekt und Verehrung für ihn, sowohl wegen seiner Persönlichkeit als auch wegen seiner Taten."

Der Vertreter der palästinensischen Bewegung „Islamischer Dschihad" im Iran, der den Wunsch äußerte, dass Gott Imam Chamenei mit Seiner Barmherzigkeit und Zufriedenheit bedenken möge, fügte hinzu: „Er war ein wahrer Führer und leitete das religiöse, politische und zivilisatorische Projekt der Gemeinschaft siebenunddreißig Jahre lang. Imam Chamenei konnte den Vereinigten Staaten von Amerika und ihrer arroganten Natur auf dem Höhepunkt ihrer Macht entgegentreten – einem Land, das seit 1991 die mächtigste Nation in der Geschichte der Menschheit ist, dessen Verteidigungshaushalt die Grenze von einer Billion Dollar übersteigt und das über gewaltige politische, diplomatische, mediale und kulturelle Fähigkeiten verfügt. Dennoch stellte er sich dieser Macht, forderte sie heraus, siegte über sie und zwang sie an den Verhandlungstisch. Dies zeugt von einer enormen Stärke und einer großen Errungenschaft – einer Errungenschaft, die kein augenblickliches oder vorübergehendes Ereignis war, sondern das Ergebnis eines langen und kontinuierlichen Kampfes."

Nasser Abu Sharif, der darauf hinwies, dass Palästina und Libanon sich an Iran ein Beispiel nehmen, erklärte: „In Palästina haben wir begrenzte Ressourcen und leben unter Besatzung; dennoch widerstehen wir dieser Besatzung mit geringen Mitteln – einem Kampf, in dem die Islamische Republik Iran und ihre Unterstützung eine zentrale Rolle gespielt haben. Gleiches gilt für die Konfrontation mit dem zionistischen Regime im Libanon. Daher glaube ich, dass die Märsche und Konferenzen, die wir erleben, nur das Mindeste dessen sind, was wir zu tun verpflichtet sind. Seine Erinnerung lebt in den Herzen von uns allen – sowohl als Palästinenser als auch als Muslime – und ich glaube, dass die wahren Dimensionen der Persönlichkeit Imam Chameneis allmählich offenbar werden."

Das Mitglied des Politbüros der palästinensischen Bewegung „Islamischer Dschihad" stellte fest: „Imam Chamenei stellte sich den groß angelegten Verzerrungskampagnen und den großen Machenschaften, die die Region erfassen, entgegen. Westliche, zionistische und arabische Medien versuchen alle, das Bild Irans zu verzerren; dennoch glaube ich, dass mit der Zeit die Wahrheit ans Licht kommen wird und der wahre Platz dieses großen Imams – den wir gut kennen und zu schätzen wissen – anerkannt werden wird. Ich bitte Gott, den Erhabenen, dass er ihn mit den höchsten Stufen des Paradieses, in der Nähe der Propheten und Rechtschaffenen, mit Seiner Barmherzigkeit und Seinem Wohlgefallen bedenken möge."