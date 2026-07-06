Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) berichtet, schrieb The Guardian unter Hinweis auf die millionenfache Präsenz der Menschen auf den Straßen Teherans, dass der Strom der in Schwarz gekleideten Menge mit Flaggen, auf denen der Slogan „Müsst aufstehen" zu lesen war, als eine Art symbolische Antwort auf den Krieg verstanden wurde, den Donald Trump im Februar gegen Iran begonnen hatte. Diese breite Präsenz ist ein Symbol nationaler Geschlossenheit angesichts des externen Drucks.

Diese Nachrichtenplattform fuhr fort, dass der Weg der Prozession vom Enghelab-Platz bis zum Azadi-Platz mit einer Menschenmenge gefüllt war, die sich bereits in den frühen Morgenstunden mit überfüllten U-Bahnen ins Stadtzentrum gebracht hatte. Die Trauernden schufen mit Bildern des gefallenen Führers und Rufen über seinen hohen Status vor Gott eine Atmosphäre voller Trauer und Vergeltungswillen.

The Guardian beschrieb die Ordnung der Zeremonie als erfolgreich und stellte fest, dass die beispiellose Ordnung der Zeremonie, die ohne Verluste stattfand, ein organisatorischer Erfolg für die Freiwilligenkräfte und staatlichen Institutionen inmitten der Krise ist.