Nadschaf bereit für den großartigen Empfang des »Gastes von Imam Ali (Friede sei mit ihm)«; Details der historischen Trauerfeier für den gefallenen

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) berichtet, teilte »Yusef Makki Kenawi«, der Gouverneur des heiligen Nadschaf, mit, dass die Sicherheits-, Logistik-, Dienstleistungs- und Unterstützungsvorbereitungen für die Durchführung der Trauerfeier für den Leichnam des gefallenen Führers Irans abgeschlossen seien, und erklärte, dass diese Zeremonie in zwei Teilen – offiziell und volkstümlich – stattfinden werde, wobei gleichzeitig mehr als hundert »Hussein«-Prozessionen für die Versorgung der Trauergäste organisiert wurden.

Kenawi fügte hinzu: Die Provinz Nadschaf wird zwei Programme für die Trauerfeier erleben. Das erste Programm ist offiziell und findet am Dienstag mit Beteiligung der Chefs der Exekutive, Legislative und Judikative, der Führer politischer Strömungen und des Koordinationsrahmens, einer Gruppe von Parlamentsabgeordneten und offiziellen Persönlichkeiten am internationalen Flughafen von Nadschaf statt. Das zweite Programm umfasst die volkstümliche Trauerprozession, die am Mittwochmorgen um 6 Uhr beginnt, und die Route dieser Prozession startet an der Brücke des Sadr-Krankenhauses in der Flughafenstraße und führt durch die Altstadt bis zum heiligen Schrein von Imam Ali (Friede sei mit ihm).

Der Gouverneur von Nadschaf betonte, dass die Provinz Delegationen aus dem Büro des Premierministers, dem Kommando der gemeinsamen Operationen, der Volksmobilisierungseinheit (Haschd asch-Schaabi) und dem iranischen Botschafter empfangen habe und alle Details der Organisierung der Zeremonie geprüft worden seien, und bekräftigte die vollständige Bereitschaft des heiligen Nadschaf für die Ausrichtung dieses historischen Ereignisses.

Auf der anderen Seite sagte auch »Haider Kabun«, der Leiter der Abteilung für Zeremonien und Massenveranstaltungen in der Verwaltung der Provinz Nadschaf: Die Besitzer der »Hussein«-Prozessionen haben ihre Vorbereitungen begonnen, um die Teilnehmer zu empfangen, die von innerhalb und außerhalb des Irak zu dieser Zeremonie kommen.

Er erklärte, dass der Fachausschuss seine dritte Sitzung zur Prüfung der besonderen Vorbereitungen für diese Zeremonie abgehalten habe, und fügte hinzu: Die Bemühungen konzentrieren sich auf die Bereitstellung aller Dienstleistungs- und Strukturbedürfnisse, um bei gleichzeitiger Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Trauerprozession den Trauernden den besten Service zu bieten.

Abschließend gab Kabun bekannt: Bisher haben sich mehr als 60 »Hussein«-Prozessionen für die Teilnahme an dieser Zeremonie registriert, und es wird erwartet, dass sich diese Zahl auf über hundert Prozessionen erhöht, und ein großer Teil dieser Prozessionen wird entlang der Trauerroute aufgestellt sein, um die Teilnehmer zu versorgen.