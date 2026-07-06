Die Welt war verblüfft über die Größe der Volksbeteiligung an der Abschiedszeremonie für den gefallenen Führer

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) berichtet, sagte der große Ayatollah Nouri Hamadani bei einem Treffen mit einer Gruppe von Teilnehmern der Trauerfeier für den reinen Körper des gefallenen Führers der Islamischen Revolution unter Hinweis auf die hohe und herausragende Stellung dieses Märtyrers: «Vielleicht ist es heute für viele Menschen noch nicht vollständig klar, welche herausragende und große Persönlichkeit wir verloren haben. Ich kenne ihn seit den 1950er Jahren, und sein gesamtes Leben war voller wichtiger, wertvoller und bemerkenswerter Aspekte.»

Er betonte weiter: «Die Feinde sollten wissen, dass diese epische Teilnahme nur einen Teil seiner Verehrer zeigt, und dieser göttliche Mann hat auf der ganzen Welt viele Anhänger und Liebhaber.»

Der hohe schiitische Religionsgelehrte fuhr fort: «Alle müssen wissen, dass unser Kampf gegen die arrogante Denkweise und gegen die Unterdrückung und Verbrechen gerichtet ist, die von der Arroganz, also Amerika und den Zionisten, begangen werden, und dieses Volk wird sich niemals der Unterdrückung beugen. Unsere religiöse Kultur erlaubt es uns nicht, mit Unterdrückern und arroganten Mächten gemeinsam zu gehen.»

Ayatollah Nouri Hamadani verurteilte die Täter dieses Verbrechens und stellte klar: «Die Täter dieses Verbrechens sollen wissen, dass ihre Vergeltung unausweichlich ist.»

Er gab auch den Verantwortlichen des Landes eine Empfehlung und sagte: «Die Verantwortlichen sollten dieses Volk schätzen und durch die Wahrung von Einheit und Zusammenhalt versuchen, die Probleme des Landes zu lösen, sowie die unerschütterliche Säule der Rechtsgelehrtenherrschaft (Velayat-e Faqih) schützen und bewahren. Ich bin überzeugt, dass das Hauptziel und der erste Zweck des Feindes die Schwächung dieser Position ist, und ich warne alle, insbesondere die Eliten und Verantwortlichen, dass sie diesem Thema ernsthafte Aufmerksamkeit schenken sollen.»