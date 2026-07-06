Widerspiegelung der Trauerfeier für den gefallenen Führer in westlichen Medien: Von der Zurschaustellung von Einheit bis zu Racheforderungen

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) berichtet, schrieb die irische Zeitung Independent unter Berufung auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Trauerfeier für Ayatollah Seyyed Ali Chamenei am Sonntag unter Beteiligung von Zehntausenden von Menschen, hochrangigen Beamten der Islamischen Republik und Mitgliedern seiner Familie in der Imam-Chomeini-Gebetsstätte in Teheran stattfand.

Die Zeitung führte weiter aus, dass laut offiziellen iranischen Medien die Trauerfeier im Rahmen eines mehrtägigen Programms abgehalten wird und der Leichnam von Ayatollah Chamenei nach den Zeremonien in Teheran zu religiösen Städten im Iran und anschließend nach Nadschaf und Kerbela im Irak überführt werden soll.

In diesem Bericht wurde unter Hinweis auf die große Beteiligung der Trauernden in der Imam-Chomeini-Gebetsstätte hinzugefügt, dass die Teilnehmer mit Flaggen und Parolen gegen die USA und das zionistische Regime an der Zeremonie teilnahmen und hochrangige Beamte, darunter Masud Peseschkian, der Präsident, und Mohammad Baqer Ghalibaf, der Vorsitzende des Parlaments, ebenfalls am Totengebet teilnahmen. Dieses Medium berichtete auch, dass «Mustafa, Meysam und Masud Chamenei neben dem Sarg des Vaters und vier anderen Familienmitgliedern standen.»

Der Independent fügte hinzu, dass die iranischen Behörden die Fortsetzung der Trauerzeremonien in Teheran, Qom, Nadschaf, Kerbela und Maschhad vorbereiten und für die breite Beteiligung der Bevölkerung Transport-, Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten bereitgestellt haben.

The Guardian: Die Trauerfeier wurde zur Bühne der Demonstration politischer Einheit

Die britische Zeitung The Guardian schrieb in ihrem Bericht aus Teheran ebenfalls, dass die Trauerfeier für Ayatollah Seyyed Ali Chamenei, den gefallenen Führer der Islamischen Republik Iran, neben der massiven Volksbeteiligung auch eine Bühne für die Demonstration politischer Geschlossenheit und die Erhebung von Racheslogans gegen die USA wurde.