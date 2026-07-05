The Telegraph: Die Beisetzung des Märtyrer-Führers des Iran wird eine der größten Zeremonien der jüngeren Geschichte sein

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, schrieb die britische Zeitung The Telegraph in einem Bericht über die Abschiedszeremonie für Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, den Märtyrer-Führer der Islamischen Revolution, dass Tausende von Menschen bereits vor dem offiziellen Beginn der Zeremonie auf den Straßen, die zum Beisetzungsort führen, zusammengekommen seien und Rache an den Feinden Irans gefordert hätten.

Die Zeitung berichtete unter Berufung auf Schätzungen iranischer Beamter, dass die Zahl der Teilnehmer an der Zeremonie in Teheran 20 Millionen Menschen erreichen könnte, und unter Einbeziehung der Zeremonien in Teheran, Qom, Maschhad und den Pilgerstädten im Irak könnte sich die Gesamtzahl der Anwesenden auf etwa 35 Millionen Menschen erhöhen; diese Statistik, so The Telegraph, reiht diese Zeremonie in die Reihe der größten Beisetzungsfeierlichkeiten der jüngeren Geschichte ein.

The Telegraph beschrieb die massive Beteiligung der Menschen auch als Zeichen der Popularität und der gesellschaftlichen Unterstützung für Ayatollah Khamenei und schrieb, dass entgegen einiger Prognosen im Westen über mögliche Unruhen oder eine Schwächung des inneren Zusammenhalts Irans, riesige Menschenmengen auf die Straßen gegangen seien, um den Märtyrer-Führer zu verabschieden.

Die Zeitung bewertete in ihrem weiteren Bericht unter Hinweis auf die Anwesenheit von Delegationen aus etwa 100 Ländern bei dieser Zeremonie diese Beteiligung als Beleg für die internationale Dimension der Beisetzungsfeierlichkeit und die politische Stellung der Islamischen Republik Iran auf regionaler und globaler Ebene.