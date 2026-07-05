Bericht eines bahrainischen Revolutionärs über die Abschiedszeremonie für den Märtyrer-Führer der Revolution

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet – vor Beginn der öffentlichen Abschiedszeremonie für den reinen Körper des Märtyrer-Führers der Islamischen Revolution trafen Gruppen und politische Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern mit besonderen Zeremonien in der Gebetsstätte ein, um sich offiziell vom Körper des Märtyrer-Führers der Revolution zu verabschieden.

Dr. Rashid al-Rashid, bahrainischer Forscher und Aktivist, verfasste einen Bericht über seine Teilnahme an der Abschieds- und Beisetzungszeremonie für den Märtyrer-Führer der Revolution, Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (möge Allah mit ihm zufrieden sein):

Wir nahmen an der historischen Abschieds- und Beisetzungszeremonie für den großen Führer, den Imam-Märtyrer, Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (möge Allah mit ihm zufrieden sein), die in Teheran stattfand, teil. Dieser Abschied war ein majestätisches Schauspiel, das die Dimensionen der Größe und Stellung dieses Mannes zeigte, der sein Leben im Dienst am Islam und an den Angelegenheiten der Ummah verbrachte.

In dieser Trauer, die dem Verlust einer außergewöhnlichen Persönlichkeit gebührt, standen wir bei dieser Zeremonie mit Ehrfurcht vor seinem reinen Körper, um uns von einem Führer zu verabschieden, vor dessen Opfern und Stellung die Worte des Beileids seiner Größe nicht gerecht werden.

Lob sei Gott, der uns das Glück schenkte, den Imam-Märtyrer und Führer, Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Husseini Khamenei, und seine Gedanken und seinen großen Dschihad zu erkennen. Wenn diese Ummah in der Lage gewesen wäre, ihr Blut für ihn zu opfern, hätte sie es zweifellos getan; aber das Schicksal wollte es so, dass er selbst mit seinem reinen Blut ein Opfer für die Ummah wurde, um so seinen vollendeten Lebensweg, der reich an Dschihad, Hingabe und Großzügigkeit war, mit dem zu beenden, was er sich wünschte und was er verdiente – dem Martyrium und der Begegnung mit Gott.

Als wir vor seinem reinen Körper standen, wandten wir uns an seine reine Seele und sagten: O unser Herr, geht in Frieden und schlaft mit Augen voller Licht (in Ruhe); denn ihr habt eine Armee von Freien und Edlen hinterlassen, die heute euren Weg gehen, eurer großen Botschaft treu sind und nach euch das Banner der Ehre und Würde tragen.

Eure jungen Löwen fürchten die Unterdrücker nicht mehr, ganz zu schweigen von euren standhaften Männern, die an vorderster Front gegen die Kräfte der Unterdrückung und Arroganz stehen. Was wir gestern sahen – von den riesigen Menschenmengen bis zur beispiellosen solidarischen Unterstützung von Volk und Staat – ist der beste Beweis dafür, dass der Weg des Widerstands und der Führung (Wilayat) fortgesetzt wird.

Wir sahen, wie diese Zeremonie, die als die größte in der Geschichte dieses Landes beschrieben wurde, offizielle und volkstümliche Delegationen aus der ganzen Welt zusammenbrachte; sie zeigte, dass die ewige Botschaft, die der Märtyrer-Führer zu seinen Lebzeiten übernommen hatte, weitergehen wird, bis Gott die gesamte Erde und alle, die auf ihr sind, beerbt.

Indem wir an dieser Trauerzeremonie teilnehmen, sagen wir dem großen Führer nicht „Auf Wiedersehen“; vielmehr betonen wir, dass wir dem Bund dieser Mission treu und verpflichtet sind, und unser Treffen mit ihm und mit allen Freien liegt in der Geduld und Standhaftigkeit auf den Prinzipien; dort wird unser Eid und Versprechen erneuert, seinen Weg bis zum Sieg fortzusetzen.