Ayatollah Makarem Schirazi: Die Mörder des Märtyrer-Führers werden der göttlichen Strafe nicht entgehen

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, erklärte der große Ayatollah Makarem Schirazi, einer der Quellen der Nachahmung (Marja'-e Taqlid), in seiner Botschaft anlässlich der Beisetzung des Märtyrer-Führers der Revolution: Die Mörder und diejenigen, die an diesem großen Verbrechen beteiligt waren, deren Hände mit dem Blut dieses teuren Märtyrers, der Kommandeure, der Verantwortlichen, der wehrlosen Menschen und der unterdrückten Kinder befleckt sind, werden weder der göttlichen Strafe noch einer gerechten Bestrafung entgehen, und dieses reine Blut wird niemals vergessen werden.