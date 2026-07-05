Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, spielten afghanische Migranten mit Wohnsitz im Iran anlässlich der großartigen Abschiedszeremonie für den Leichnam des Märtyrer-Führers der islamischen Ummah durch die Errichtung von Dutzenden von Mokebs zur Versorgung und kulturellen Betreuung rund um die Imam-Khomeini-Gebetsstätte in Teheran und an verschiedenen anderen Orten der Hauptstadt eine aktive und bemerkenswerte Rolle bei der Betreuung der Trauernden.

Diese Mokebs der afghanischen Migranten boten vielfältige kulturelle und Versorgungsdienstleistungen an, darunter die Verteilung von warmem Essen, Getränken, kulturell-religiösen Paketen und die Einrichtung von Informationsständen, und waren Gastgeber für Tausende von Trauernden.

Afghanische Migranten waren mit großer Begeisterung und Hingabe von den frühen Morgenstunden der Zeremonie bis spät in die Nacht an den Orten rund um die Gebetsstätte anwesend und zeigten durch ihren aufrichtigen Dienst ein Symbol der Anteilnahme und Einheit der islamischen Ummah. Dieser Dienst wird heute und morgen in Teheran sowie in den kommenden Tagen in Qom und Maschhad fortgesetzt.

Die Errichtung dieser Mokebs, die in Koordination und unter breiter Beteiligung der afghanischen Gemeinschaft im Iran erfolgte, spiegelt die Tiefe der Liebe und Verehrung für den Märtyrer-Führer der Revolution wider. Viele iranische Trauernde dankten den Migranten für diese Initiative und beschrieben sie als ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität unter den Muslimen.

Diese aktive Präsenz und der umfangreiche Dienst der afghanischen Migranten trugen nicht nur wesentlich zur großartigen Durchführung der Abschiedszeremonie bei, sondern zeigten erneut, dass diese Gemeinschaft mit ihrer Anteilnahme in den entscheidenden Momenten Schulter an Schulter mit dem iranischen Volk steht und durch ihre kulturellen und Versorgungsdienste einen Teil der Last der Gastfreundschaft übernommen hat.