Außenminister der Republik Kongo: Imam Khamenei war eine Inspiration für die unterdrückten Völker der Welt

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, beschrieb Constant-Serge Bonda, Außenminister der Republik Kongo (Kongo-Brazzaville), Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, den Märtyrer-Führer der Islamischen Revolution, als Inspiration für die unterdrückten Völker der Welt.

Er wies auf den internationalen Status des Märtyrer-Führers hin und erklärte: Imam Khamenei war eine Inspirationsquelle für die unterdrückten Völker auf der ganzen Welt, und sein Denken und sein Lebensweg fanden weit über die Grenzen Irans hinaus bei den freiheitsliebenden Völkern breite Resonanz.

Der Außenminister der Republik Kongo stellte außerdem klar, dass der Märtyrer-Führer der Islamischen Revolution auf der internationalen Bühne die wahre Verkörperung von Standhaftigkeit, Beharrlichkeit und Widerstand war und mit seinen Positionen ein Vorbild für Völker wurde, die sich gegen Herrschaft und Unterdrückung zur Wehr setzen.