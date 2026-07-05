Scheich Hammam Hamudi: Der Märtyrer Ayatollah Khamenei stand in den schwersten Tagen an der Seite des Irak

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, betonte Scheich Hammam Hamudi, Vorsitzender des Obersten Islamischen Rates des Irak, dass das irakische Volk niemals diejenigen vergessen werde, die an der Seite dieses Landes gestanden haben. Er bezeichnete den Märtyrer Seine Heiligkeit Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei auch als Symbol des Kampfes gegen Unterdrückung und Tyrannei in der gegenwärtigen Ära.

Hamudi erklärte bei einem „Dialogtreffen“: Die Iraker werden diejenigen, die an ihrer Seite standen, niemals im Stich lassen, und die Welt wird ihren Mut und ihre Loyalität bei der Trauerzeremonie für den Märtyrer Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei sehen.

Er fügte hinzu: Der Imam-Märtyrer, Seine Heiligkeit Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, war das Symbol dieser Ära im Kampf gegen Unterdrückung und Despotie, basierend auf der Lehre von Imam Husain (Friede sei mit ihm) und auf dem Weg der Freiheit, Würde und Gerechtigkeit.

Der Vorsitzende des Obersten Islamischen Rates des Irak fuhr fort: Der Märtyrer Ayatollah al-Uzma Khamenei vereinte in sich Askese, Mut, Geduld, Wissen und genaues politisches Verständnis für die Denkweise des Feindes, und auf dieser Grundlage errichtete er ein leistungsfähiges Land, das auf seinen eigenen Kapazitäten beruht, sowie ein großes und mächtiges Volk.

Er stellte fest: Durch das Blut des Märtyrers Ayatollah al-Uzma Khamenei erlebte die Islamische Revolution Irans eine Wiederbelebung mit noch stärkerem Geist, und die massive Beteiligung des Volkes zeigte eine klare Botschaft des Widerstands und der Herausforderung an den Feind.

Hamudi sagte weiter: Der Märtyrer Ayatollah al-Uzma Khamenei war stets ein Freund des Irak und des irakischen Volkes, unterstützte die Islamische Revolution im Irak und zeigte Opferbereitschaft für den Irak. Im Kampf gegen den IS öffnete er die iranischen Waffenlager zur Unterstützung der Kräfte der Haschd asch-Schaabi.

Abschließend betonte er: Wir werden diejenigen, die an unserer Seite standen, niemals im Stich lassen. Der Mut, die Großzügigkeit und der Dankbarkeitsgeist des irakischen Volkes werden sich bei der Begrüßung und der Trauerfeier für den Imam-Märtyrer Ayatollah al-Uzma Khamenei auf besondere und prächtige Weise zeigen. Der Märtyrer Ayatollah al-Uzma Khamenei stand stets den theologischen Seminaren von Qom und Nadschaf nahe und widmete der Wahrung der Zusammenarbeit und Geschlossenheit zwischen diesen beiden Zentren besondere Aufmerksamkeit.