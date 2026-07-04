Der ägyptische Cheftrainer widmete den Sieg gegen Australien Palästina

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.) – ABNA – berichtet, widmete «Hossam Hassan», Cheftrainer der ägyptischen Fußballnationalmannschaft, nach dem Sieg gegen Australien im Elfmeterschießen und dem Einzug seiner Mannschaft ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026, diesen Sieg neben Ägypten auch dem palästinensischen Volk.

Er fügte hinzu: Ich widme diesen Sieg einer anderen Seite als dem ägyptischen Volk. Ich widme diesen Sieg dem palästinensischen Volk, das uns niemals in seiner Unterstützung enttäuscht hat, und ich sage ihnen: Möge Gott unseren Märtyrern, die von euch sind, gnädig sein.

Der Cheftrainer der ägyptischen Nationalmannschaft sagte: Mein Herz und meine Seele sind beim palästinensischen Volk, und ich danke ihnen von ganzem Herzen, denn sie haben sich sehr für uns gefreut. Möge Gott ihnen den Sieg gewähren und möge Gott ihren Märtyrern gnädig sein.

Hassan fuhr fort: Ich widme diesen Sieg dem Volk Ägyptens und dem freundlichen und großzügigen Volk Palästinas.

Die ägyptische Fußballnationalmannschaft, die Australien im Elfmeterschießen in der 1/16-Finalrunde der Weltmeisterschaft 2026 besiegte, erreichte zum ersten Mal in ihrer Geschichte das Achtelfinale der Weltmeisterschaft.

Die Palästinenser im Gazastreifen unterstützen die ägyptische Nationalmannschaft seit Beginn des Turniers der Weltmeisterschaft 2026 und verfolgten trotz der schwierigen humanitären Bedingungen im Gazastreifen das Spiel Ägypten gegen Australien mit großer Begeisterung.