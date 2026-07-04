Der gefallene Führer war ein Symbol und Architekt der Einheit von Schiiten und Sunniten

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.) – ABNA – berichtet, entstand nach dem Märtyrertod Seiner Heiligkeit des großen Ayatollah Seyyed Ali Hosseini Khamenei, des gefallenen Führers der Islamischen Revolution, in der gesamten islamischen Welt, insbesondere in Pakistan, eine breite Welle der Trauer, Anteilnahme und Volksreaktionen. Viele pakistanische Gelehrte, Akademiker und Eliten betrachten ihn nicht nur als nationalen Führer, sondern als Symbol islamischer Ehre, der Einheit der Umma und als Inspirator der Widerstandsbewegung in der islamischen Welt. Die historische Trauerprozession für den gefallenen Führer der Umma bot eine weitere Gelegenheit, die außergewöhnliche Persönlichkeit des gefallenen Führers zu würdigen.

Dr. Naser Abbas Shirazi, Professor für Internationale Beziehungen an der Internationalen Islamischen Universität Islamabad, Direktor des Zentrums für Friedensstudien und globale Diplomatie und einer der Analysten für strategische Fragen und Westasien, betonte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ABNA, indem er die Dimensionen der Popularität des gefallenen Führers der Islamischen Revolution unter dem pakistanischen Volk erläuterte, die zentrale Rolle des gefallenen Führers und Seiner Heiligkeit des Obersten Führers Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei bei der Stärkung der Einheit der islamischen Umma und der Vereitelung der spalterischen Projekte der Feinde. Er bezeichnete unter Hinweis auf die strategischen Potenziale Irans und Pakistans die Entwicklung der wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern als Voraussetzung für die Herausbildung einer neuen regionalen Ordnung.

Die Beziehungen zwischen Iran und Pakistan gehen über die zwischenstaatlichen Beziehungen hinaus

Dr. Naser Abbas Shirazi erklärte zu Beginn dieses Gesprächs: Zweifellos sind die Beziehungen zwischen Pakistan und Iran auf verschiedenen Ebenen sehr eng und fest. Diese Beziehungen beschränken sich nicht nur auf die staatliche Ebene, sondern auf drei Ebenen – Staat zu Staat, Volk zu Volk sowie Führung zu Führung – bestehen tiefe und beständige Verbindungen zwischen den beiden Ländern.

Er fügte hinzu: Wenn wir auf die Geschichte blicken, stellen wir fest, dass Iran und Pakistan seit langem umfangreiche historische Beziehungen haben. Die historische Sprache dieser Region war über lange Zeiträume Persisch, und die iranische Kunst, Kultur und Zivilisation haben tiefe Spuren in dieser Geographie hinterlassen. Diese kulturellen und zivilisatorischen Einflüsse sind offensichtlich und unbestreitbar.