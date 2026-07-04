Die Trauerprozession für den gefallenen Führer ist ein globales zivilisatorisches Phänomen und ein Zeichen des Niedergangs der westlichen Ordnung

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.) – ABNA – berichtet, betonte Hodschatoleslam wal-Moslemin Dr. Hamed Rafati, Leiter der Vertretung der Organisation für islamische Kultur und Beziehungen in Qom und Sekretär des Weltpreises «Sadr», in einem analytischen Gespräch mit der internationalen Nachrichtenagentur ABNA zum Thema «Internationale Dimensionen und Erfordernisse der zivilisatorischen Deutung der Trauerprozession für den gefallenen Führer»: Die Trauerprozession für den gefallenen Führer Seiner Heiligkeit des großen Ayatollah Seyyed Ali Khamenei ist nicht nur ein Trauerritual oder ein emotionales Ereignis, sondern sie muss als ein zivilisatorischer, sozialer und globaler Text gelesen werden; ein Text, der bei der Neudefinition der Identität der islamischen Umma und der künftigen weltweiten Gleichungen eine gestaltende Rolle spielen kann.

Trauerprozessionen großer Führer – mehr als nur eine Trauerzeremonie

Dr. Rafati wies auf den historischen Stellenwert der Trauerprozessionen großer Führer der Welt hin und erklärte: Die Trauerprozession für den gefallenen Führer Seiner Heiligkeit Imam Seyyed Ali Khamenei (möge Allah mit ihm zufrieden sein) ist ein historischer Wendepunkt und der Höhepunkt einer historischen Wende; ein Ereignis, das in zivilisatorischer, kultureller und sozialer Hinsicht im globalen Maßstab einer tiefgehenden Analyse zugänglich ist.

Er fügte unter Bezugnahme auf historische Beispiele wie die Trauerprozessionen von Mahatma Gandhi, Nelson Mandela und Martin Luther King Jr. hinzu: In vielen Fällen haben sich die Trauerprozessionen von Führern zu sozialen und historischen Ereignissen entwickelt, die die öffentliche Stimmung, die nationale Identität, die politische Ausrichtung und sogar die Zukunft von Nationen zu beeinflussen vermochten.

Seinen Worten zufolge zeigt eine Nation manchmal in einer Trauerzeremonie ihre wahren Gefühle gegenüber der Stellung einer Persönlichkeit deutlicher als in Dutzenden von Wahlen und Umfragen, und diese Frage hat in der jüngeren Geschichte der Region ebenfalls klare Beispiele.