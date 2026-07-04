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Bericht der Nachrichtenagentur France Presse über das geduldige Warten auf die Verabschiedung des verstorbenen Führers des Iran

4 Juli 2026 - 13:05
News ID: 1835303
Source: ABNA
Bericht der Nachrichtenagentur France Presse über das geduldige Warten auf die Verabschiedung des verstorbenen Führers des Iran

Die Nachrichtenagentur France Presse berichtete in ihrer Berichterstattung über den Beginn der Verabschiedungszeremonie des verstorbenen Führers des Iran von dem «geduldigen Warten» der Menschen, die bereits Stunden vor Beginn der Zeremonie zu Fuß zum Veranstaltungsort gekommen waren.

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.) – ABNA – berichtet, meldete die Nachrichtenagentur France Presse zeitgleich mit dem Beginn der Verabschiedungszeremonie des verstorbenen Führers des Iran in ihrem Bericht, dass eine riesige Menge von Trauernden, die sich auf dem Teheraner Gebetsplatz versammelt hatte, mit dem Warten auf die Teilnahme an der Trauerprozession begonnen habe.

Diese Agentur, die darauf hinwies, dass viele der Trauernden mit roten Fahnen, die mit dem Wort «Schahid» (Märtyrer) verziert waren, zum Veranstaltungsort gekommen waren, berichtete, dass mehrere tausend Bürger Stunden vor dem offiziellen Beginn des Programms auf dem Teheraner Gebetsplatz erschienen waren.

Laut diesem Bericht legte ein beträchtlicher Teil dieser Menge mehrere Kilometer zu Fuß zurück, um den Veranstaltungsort zu erreichen und an diesem politischen und kulturellen Ereignis teilzunehmen.

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