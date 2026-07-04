Israelisches Medium: Die millionenfache Trauerprozession für den Leichnam des iranischen Führers ist eine Machtdemonstration des Iran

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.) – ABNA – berichtet, schrieb die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth: Die millionenfache Teilnahme an der Trauerzeremonie für den Leichnam des verstorbenen Führers des Iran ist eine Machtdemonstration und ein «Fingerzeig ins Auge» Amerikas, und Teheran erklärt auf diese Weise, dass seine Revolution keine Grenzen kennt.

Andererseits schrieb diese Zeitung, dass das Büro von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des israelischen Regimes, die von der New York Times veröffentlichten Nachrichten über angebliche israelische Pläne zur Ermordung der führenden iranischen Unterhändler Araghchi und Ghalibaf während der Verhandlungen mit Amerika dementiert habe.

Die Abschiedszeremonie für den verstorbenen Führer des Iran, Imam Seyyed Ali Hosseini Khamenei, den gefallenen Führer der Islamischen Revolution, findet seit einigen Stunden unter der Beteiligung unzähliger Verehrer dieser entschwundenen Seele auf dem Imam-Khomeini-Gelände in Teheran statt. Die Abschiedszeremonie findet am Samstag und Sonntag auf dem Imam-Khomeini-Gelände in Teheran statt, und am Montag wird die Trauerprozession für den reinen Leichnam des gefallenen Revolutionsführers unter Beteiligung von Millionen Iranern in Teheran durchgeführt.

Der reine Leichnam des gefallenen Revolutionsführers wird am Dienstag zur Trauerprozession nach Qom überführt, und am Mittwoch findet in der heiligen Stadt Kerbela eine großartige Trauerprozession statt. Die Beisetzung des Leichnams des gefallenen Führers der Islamischen Republik Iran wird schließlich am Donnerstag im heiligen Schrein von Imam Reza (Friede sei mit ihm) erfolgen.