Millionenfache Präsenz der Bevölkerung Teherans bei der Abschiedszeremonie für den gefallenen Führer

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.) – ABNA – berichtet, begann die Abschiedszeremonie für den gefallenen Mudschahid, Seine Heiligkeit Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (möge Allah ihm gnädig sein) und seine Familie, heute Morgen, am Samstag, dem 13. Tir 1405 (nach dem iranischen Kalender), mit der Teilnahme trauernder Menschen am Teheraner Gebetsplatz.

Laut der Ankündigung des Organisationskomitees für die Feierlichkeiten zum blutigen Aufstieg des Imam-Mudschahid, des gefallenen Märtyrers, Seiner Heiligkeit des großen Ayatollah Khamenei (möge seine reine Seele geheiligt sein), sind die Abschieds-, Trauerprozessions-, Totengebets- und Beisetzungszeremonien für Samstag, den 13., und Sonntag, den 14. Tir 1405, entsprechend dem 19. und 20. Tag des Monats Muharram, zur Verabschiedung von den Leichnamen auf dem Imam-Khomeini-Gebetsplatz in Teheran geplant; dann am Montag, dem 15. Tir 1405, die Trauerprozession in Teheran; am Dienstag, dem 16. Tir 1405, die Trauerprozession in der Stadt Qom; und schließlich am Donnerstag, dem 18. Tir 1405, entsprechend dem 24. Tag des Monats Muharram, die Trauerprozession in der Stadt Maschhad und die Beisetzung im Heiligtum von Imam Reza (Friede sei mit ihm).

Gleichzeitig ist auch geplant, am Mittwoch, dem 17. Tir, in den Städten Nadschaf und Kerbela eine Abschieds- und Trauerprozessionszeremonie für den gefallenen Führer der Revolution abzuhalten.

Gestern (Freitag, der 12. Tir) fand in Teheran die offizielle Ehrerbietungszeremonie mit der Teilnahme von Staats- und Regierungschefs, Würdenträgern und Vertretern verschiedener Religionen und Konfessionen aus verschiedenen Ländern der Welt statt.