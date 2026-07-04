Araghchi dankte für die Positionen der islamischen Mitgliedstaaten der D-8

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.) – ABNA – berichtet, traf sich Suhail Mahmud, Generalsekretär der D-8-Organisation (acht sich entwickelnde islamische Länder), der nach Teheran gereist war, um an der Zeremonie zur Ehrung des gefallenen Führers der Islamischen Revolution teilzunehmen, am Freitagabend mit Seyyed Abbas Araghchi, dem Außenminister unseres Landes.

Der Generalsekretär der D-8-Organisation sprach in diesem Treffen sein Beileid zum Tod des gefallenen Führers der Islamischen Revolution und einer Reihe von iranischen Amtsträgern und Bürgern im Verlauf des amerikanisch-zionistischen Angriffskriegs aus und bekundete seine Anteilnahme und Solidarität mit der Regierung und dem Volk Irans.

Herr Suhail Mahmud legte einen Bericht über die Aktivitäten des Sekretariats der D-8-Organisation sowie über die bevorstehenden Sitzungen dieser Organisation vor und forderte die fortgesetzte aktive Beteiligung der Islamischen Republik Iran an den künftigen Veranstaltungen und Treffen dieser Organisation.

Der Außenminister unseres Landes dankte dem Generalsekretär der D-8-Organisation für seine Teilnahme an der Zeremonie zur Ehrung des hohen Ranges des gefallenen Revolutionsführers sowie für die wertvollen Positionen der islamischen Mitgliedstaaten dieser Organisation zur Verurteilung der militärischen Aggression der USA und des zionistischen Regimes und zur Bekundung von Unterstützung und Solidarität mit dem Iran.

Araghchi betonte die wichtige und wirksame Rolle regionaler Organisationen bei der Bekämpfung des kriegerischen US-amerikanischen Unilateralismus und unterstrich die Notwendigkeit der fortgesetzten Zusammenarbeit und aktiven Teilnahme Irans an den künftigen Sitzungen dieser Organisation.