Ministerium für Nachrichtendienste: Wir werden das Blut des gefallenen Führers und der unschuldig gemarterten Märtyrer rächen

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.) – ABNA – berichtet, erklärte das Ministerium für Nachrichtendienste in einer Stellungnahme: Die betrübten Herzen des tapferen Volkes Irans und der Freiheitsliebenden weltweit werden keinen Trost und keine Linderung finden, außer durch die Blutrache an den Verbrechern des Attentats auf den gefallenen Führer der Revolution.

In der Erklärung des Ministeriums heißt es: Das widerstandsfähige und unermüdliche Volk des Islamischen Iran ist seit mehr als 4 Monaten, in Fortsetzung seines historischen Kampfes und seines aschurischen Ringens gegen die Front des Unglaubens und der weltweiten Arroganz, in Trauer und Schwarz gekleidet wegen des unschuldig erlittenen Martyriums des gerechten Dieners Gottes, des Führers der Gläubigen und großen Lehrers der Ehre, Unabhängigkeit, Selbstgenügsamkeit, Selbstvertrauen, Unbeugsamkeit und des Kampfes gegen Unterdrückung.

Die Erklärung fügt hinzu: Der grausame amerikanisch-zionistische Feind verübte das größte Verbrechen und die größte terroristische Verschwörung der jüngeren Geschichte in dieser großen Tragödie und verwundete und betrübte unzählige Herzen für immer. Die betrübten Herzen des tapferen Volkes Irans und der Freiheitsliebenden weltweit werden keinen Trost finden, außer durch die Blutrache an den Verbrechern dieses Verbrechens; und gemäß der göttlichen Verheißung wird diese Vergeltung und Bestrafung verwirklicht werden: «Wahrlich, Wir werden an den Übeltätern Rache nehmen».

Gemäß dieser Erklärung betonen nun, in Fortsetzung des festen Bundes und des unauflöslichen Schwurs des Volkes mit dem Obersten Führer der Islamischen Revolution (möge sein Schatten verlängert werden) und des beispiellosen Wunders der Erweckung des stolzen und der Wilayah ergebenen Volkes Irans nach diesem großen Märtyrertod, die namenlosen Soldaten des Imam der Zeit (möge Gott sein gesegnetes Erscheinen beschleunigen) im Einsatz- und Dschihad-Bereich des Ministeriums für Nachrichtendienste, in Würdigung und Verehrung der erhabenen Stellung und der edlen, reinen Seele des großen, hochrangigen gefallenen Führers (möge seine reine Seele geheiligt sein) und der anderen Märtyrer aus seinem edlen Haus, und indem sie das märtyrerliebende, standhafte und erwachte Volk des Islamischen Iran zur heldenhaften Verabschiedung seines Imam-Märtyrers aufrufen, erneut ihre heldenhafte Treue und ihren Schwur gegenüber dem Obersten Führer der Islamischen Revolution, Seiner Heiligkeit Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (möge sein Schatten verlängert werden), und dem stets auf dem Platz präsenten Volk bekräftigen, um das Blut des gefallenen Führers und der unschuldig gemarterten Märtyrer des zweiten und dritten erzwungenen Krieges von den amerikanisch-zionistischen Verbrechern, ihren Söldnern und Gefolgsleuten des weltweiten Unglaubens zu rächen und ihr Übel für immer von der Region abzuwehren.