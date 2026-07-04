Großer Abschied vom gefallenen Revolutionsführer in Teheran aus der Sicht der Associated Press

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.) – ABNA – berichtet, spiegelte die massive Beteiligung der Trauernden am Sarg von Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dem gefallenen Führer der Islamischen Revolution Irans, seit dem Morgen des Samstags, dem 13. Tir, auf dem Imam-Chomeini-Gelände (ra.) zur Verabschiedung von ihm in der US-Nachrichtenagentur Associated Press wider.

Dieses Medium schrieb in seinem Bericht unter Veröffentlichung von Bildern der riesigen Trauermenge: Der Iran begann am Samstag die mehrtägige Trauerfeier zur Überführung des Leichnams von Ayatollah Ali Khamenei, seines verstorbenen Führers.

Der Sarg des verstorbenen Führers Irans wurde in einem Glassarg auf dem großen Teheraner Gebetsplatz aufgebahrt. Die Trauernden brachen beim Anblick dieser Szene in Tränen aus, und einige riefen Parolen: „Unser Wort ist eins! Vergeltung! Vergeltung!“

Einige trugen Plakate und Fahnen, während im ganzen Stadtgebiet Plakatwände mit dem Bild von Ayatollah Khamenei aufgestellt waren. Menschenmengen von Männern schlugen sich rhythmisch auf die Brust – ein in schiitischen Trauerzeremonien verbreiteter Ritus.