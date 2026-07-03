Ehrung der Würdenträger der Welt mit dem reinen Körper des gefallenen Führers

Wie die Internationale Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, wurde die Imam-Khomeini-Gebetsstätte in Teheran ab den ersten Stunden des heutigen Morgens, Freitag, 12. Tir 1405 (3. Juli 2026), zum Zentrum der beispiellosen und prächtigen Präsenz herausragender politischer, militärischer, religiöser und kultureller Persönlichkeiten der Welt. Bei dieser historischen Zeremonie, die zur Verabschiedung vom reinen Körper des gefallenen Führers der Islamischen Revolution, Seiner Heiligkeit Ayatollah al-Uzma Khamenei, abgehalten wurde, fanden einzigartige Szenen internationalen Mitgefühls, Respekts und Solidarität mit der iranischen Nation statt. Die breite Anwesenheit offizieller Würdenträger und diplomatischer Delegationen aus aller Welt in einer Atmosphäre voller Trauer und Ehrung spiegelte die hohe Stellung und die grenzenlosen Dimensionen des geistigen und politischen Einflusses dieses unermüdlichen Kämpfers auf der Weltbühne wider.

An der Spitze der in der Gebetsstätte anwesenden diplomatischen Delegationen verabschiedeten sich hochrangige Vertreter der Nachbar- und Regionalstaaten vom reinen Körper des gefallenen Führers. Der armenische Ministerpräsident «Nikol Paschinjan» erschien nach einem Treffen mit Dr. Peseschkian in der Gebetsstätte und erwies dem reinen Körper seine Ehre. Gleichzeitig waren «Gurbanguly Berdimuhamedow» — der nationale Führer des turkmenischen Volkes, «Sahiba Gafarowa» — die Präsidentin des Parlaments der Republik Aserbaidschan, der Parlamentspräsident Katars und General «Asim Munir» — der Oberbefehlshaber der pakistanischen Armee, bei dieser Zeremonie anwesend. Auch «Shehbaz Sharif» — der Premierminister Pakistans — reiste zur Teilnahme an der Trauerzeremonie nach Teheran ein, und «Igor Sergejenko» — der Vorsitzende des Repräsentantenhauses von Belarus — drückte nach einem Treffen mit Mohammad Baqer Qalibaf durch seine Anwesenheit in der Gebetsstätte sein Beileid im Namen seiner Regierung und seines Volkes aus.

Diese Zeremonie war auch ein Ausdruck der umfassenden Solidarität der verschiedenen Strömungen Afghanistans. «Ahmad Massoud» — der Führer der Nationalen Widerstandsfront Afghanistans — reiste zusammen mit einer prominenten Delegation von Persönlichkeiten dieses Landes nach Teheran und erwies dem reinen Körper des Imam-Märtyrers der Ummah seine Ehre. Gleichzeitig nahmen eine Delegation von Taliban-Vertretern sowie Vertreter der ruhmreichen Fatimiyun-Legion Afghanistans in der Teheraner Gebetsstätte teil, trauerten gemeinsam mit ihren iranischen Nachbarn und betonten die tiefe und unzerbrechliche Verbindung der beiden Völker.

In einem anderen Teil der Zeremonie erregte die Anwesenheit hochrangiger Delegationen aus verschiedenen europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern die Aufmerksamkeit der Medien. Eine Delegation hochrangiger russischer Gelehrter, Vertreter des Parlaments und Mitglieder der bulgarischen Partei «Wiedergeburt», eine Gruppe schiitischer Muslime aus Deutschland und eine Delegation der Obersten Verwaltung der Muslime Georgiens gehörten zu den westlichen Teilnehmern. Aus Ost- und Südasien sowie Lateinamerika waren ebenfalls Eliten, Kulturschaffende und Denker aus Indien, Indonesien, Kasachstan, Kirgisistan, Malaysia, China, Thailand, Sri Lanka, Kambodscha, Myanmar, Spanien, Ecuador, Bolivien und Mexiko anwesend, um dem hohen Rang des verstorbenen Führers der Revolution ihre Ehre zu erweisen.

Die Widerstandsfront und die Familien ihrer großen Märtyrer waren bei diesem historischen Abschied ebenfalls stark und emotional vertreten. Die Familien des Märtyrers Sayyid Hassan Nasrallah und des Märtyrers Imad Mughniyah erneuerten unter Tränen und Wehklagen der Anwesenden ihren Schwur am reinen Körper des Imam-Märtyrers der Ummah. Auch Delegationen von Scheichs, Stämmen, kurdischen Parteien der Kurdistan-Region und Vertreter des irakischen Parlaments, zusammen mit Mudschahedin und Persönlichkeiten der Hisbollah-Brigaden des Irak, Vertretern der Amal-Bewegung des Libanon und Delegationen aus Syrien, Marokko und der Türkei betonten durch ihre Anwesenheit in der Teheraner Gebetsstätte die Fortsetzung des Weges des Widerstands.

Im innerstaatlichen Bereich verabschiedeten sich nach der Ehrung durch die Oberhäupter der drei Gewalten, den Vorsitzenden des Schlichtungsrats, den Sprecher des Außenministeriums und die Mitglieder des verehrten Hauses von Imam Khomeini, die obersten Kommandeure der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran von ihrem gefallenen Oberbefehlshaber. Generalleutnant Ali Abdollahi — Kommandeur des zentralen Stabskommandos Chatam al-Anbiya, Generalleutnant Amir Hatami, General Ahmadreza Radan — Kommandeur der Polizei, General Ibn ar-Ridha — amtierender Verteidigungsminister, und Admiral Habibollah Sayyari — stellvertretender Koordinator des Armeestabes — gehörten zu den Kommandeuren, die in den frühen Morgenstunden in der Gebetsstätte anwesend waren und die Standhaftigkeit und die Fortsetzung des militärischen und verteidigungspolitischen Kurses des Oberbefehlshabers betonten.