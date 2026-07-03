Breite Berichterstattung in den englischsprachigen Medien über die Ehrung des reinen Körpers des gefallenen Führers durch Staatsoberhäupter

Wie die Internationale Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, beschrieb der «Guardian» in seiner Analyse der bevorstehenden Abschieds- und Trauerzeremonie für den reinen Körper des gefallenen Führers der Islamischen Revolution diese als «epische Demonstration von Trauer, nationaler Stärke und sozialem Zusammenhalt» und schrieb unter Berufung auf iranische Beamte, dass diese Zeremonie das wichtigste Ereignis des gegenwärtigen Jahrhunderts und die größte Versammlung seit der Revolution von 1979 sein werde; dieses Medium schrieb auch in seiner Schlagzeile, dass Millionen Menschen an dieser Versammlung erwartet werden.

Der «Mirror» bezeichnete die Zeremonie ebenfalls als «spektakulären Abschied» und nannte ihr Ausmaß in fünf Städten und zwei Ländern beispiellos und betonte, dass dieses Ereignis der Welt und natürlich Amerika eine klare Botschaft des «Widerstands» übermittle.

Globale Präsenz; Iran ist nicht allein

Die Nachrichtenagenturen «Reuters» und «New York Times» wiesen auf die Anwesenheit diplomatischer Delegationen aus fast 100 Ländern der Welt hin, darunter hochrangige Vertreter Russlands, Chinas, Pakistans, Armeniens, des Irak und anderer Länder der Region, und bezeichneten diese Präsenz als Zeichen der «Erneuerung des globalen Bündnisses» mit den Idealen des gefallenen Führers. Laut der «New York Times» zeigte die lange Schlange von Diplomaten und religiösen Führern in der Teheraner Gebetsstätte zur Ehrung des reinen Körpers ein Bild des «geistigen und politischen Einflusses» des verstorbenen Führers der Revolution auf der internationalen Bühne, das über geografische Grenzen hinausgeht.

Logistik, die ein Epos schafft; beispiellose Organisation

Die Nachrichtenagentur «Anadolu» betrachtete mit einem analytischen Ansatz die logistischen Details dieses Ereignisses und nannte es «eine der umfangreichsten diplomatischen, medialen und sicherheitstechnischen Operationen der letzten Jahrzehnte». Laut dieser Nachrichtenagentur zeigt die Anwesenheit von 14.000 internationalen Journalisten, Fotografen und Dokumentarfilmern zur Berichterstattung über dieses Ereignis die strategische Bedeutung dieses historischen Abschieds. «Anadolu» betonte auch die umfangreichen Vorbereitungen zur Bewirtung von Millionen von Pilgern in Teheran und beschrieb dies als «Zeichen des entschlossenen Willens und der sorgfältigen Planung der iranischen Regierung» für die prächtige Durchführung dieser nationalen Trauerfeier.