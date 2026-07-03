Die Hisbollah Libanon veranstaltet eine Gedenkfeier für den gefallenen Führer der Revolution im Süden Beiruts

Wie die Internationale Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, rief die libanesische Hisbollah-Bewegung das libanesische Volk zur Teilnahme an der Gedenkzeremonie auf, die zu Ehren des gefallenen Führers der Revolution abgehalten wird. Diese Zeremonie findet am kommenden Mittwoch um 21:00 Uhr Ortszeit im südlichen Vorort von Beirut statt.

Heute Morgen, am Freitag, gleichzeitig mit der Ankunft des Körpers des gefallenen Führers der Islamischen Revolution in der Imam-Khomeini-Gebetsstätte in Teheran, erwiesen eine Reihe von politischen Persönlichkeiten, Gelehrten, Denkern und religiösen Würdenträgern aus verschiedenen Ländern der Welt, die an dieser Zeremonie teilnahmen, seinem reinen Körper ihre Ehre.

Bei dieser Zeremonie gedachten Delegationen von politischen Persönlichkeiten, Gelehrten und religiösen Intellektuellen aus Indien, Russland, Pakistan, Norwegen, Sri Lanka, England, Kambodscha, Griechenland, Schweden, Myanmar, Thailand, Indonesien, Afghanistan und anderen Ländern, die sich neben dem Körper des gefallenen Führers der Revolution aufhielten, unter Rezitation der Fatiha und der Bekundung von Anteilnahme seiner Verdienste um die Verteidigung der islamischen Ummah und die Unterstützung unterdrückter Völker.