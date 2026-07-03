Die Trauerfeier für den gefallenen Führer ist eine Botschaft der Stärke und Geschlossenheit Irans an Amerika und die Welt

Wie die Internationale Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, schrieb der Nachrichtensender CNN in einem ausführlichen Bericht über die Abschieds- und Trauerzeremonie für den gefallenen Führer der Revolution: „Vier Monate nach dem Martyrium von Ayatollah Ali Khamenei zu Beginn des Krieges von Amerika und Israel gegen Iran findet die Trauer- und Gedenkzeremonie in Form einer einwöchigen Veranstaltung in fünf Städten und zwei Ländern statt; es wird erwartet, dass Millionen Menschen daran teilnehmen werden.“

Der Bericht fügt hinzu: „Diese Zeremonie fällt mit dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeit Amerikas zusammen und scheint auch eine Botschaft an Amerika zu senden. Iranische Beamte haben erklärt, sie hätten für diese Zeremonie eine der größten logistischen Operationen in der Geschichte der Islamischen Republik gestartet. Regierungsangestellte, Universitäten, Gewerkschaften, Feuerwehrleute, Militärangehörige, Rettungskräfte und sogar religiöse Delegationen wurden mobilisiert, um die Zeremonie zu organisieren und die Millionen von Pilgern zu betreuen, die aus verschiedenen Städten Irans und des Iraks anreisen werden. Auch irakische Beamte haben die Anwesenheit von Millionen Trauernden in ihrem Land gemeldet.“

Verwandlung des gefallenen Führers in ein Symbol des Widerstands

CNN fügte hinzu: „Das Ziel dieser Zeremonie ist es, der Welt und den Feinden der Islamischen Republik Iran eine Botschaft zu senden, dass das System nicht nur einen existenziellen Krieg überlebt hat, sondern auch seinen gefallenen Führer in ein Symbol des Widerstands und der Standhaftigkeit verwandeln wird.“

Mohammad Baqer Qalibaf, Parlamentspräsident und Leiter der iranischen Verhandlungsdelegation mit Amerika, schrieb in einer Botschaft: „Wir müssen den Blutschrei der Nation in die Welt hinausschreien, damit alle wissen, dass das edle Volk Irans vor dem Unrecht nicht schweigen und das Blut seines Imams (Ayatollah Khamenei) nicht vergessen wird.“ Er nannte diese Zeremonie ein „Epos“, das die Größe des Geistes der iranischen Nation zeigen werde.

Im weiteren Verlauf des Berichts heisst es: „Das Timing der Zeremonie trägt ebenfalls symbolische Botschaften. Der Leichnam von Ayatollah Khamenei wird gleichzeitig mit dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeit Amerikas zur öffentlichen Verabschiedung aufgebahrt, und ein anderer Teil der Zeremonie fällt mit einem der wichtigen schiitischen Anlässe zusammen. Alle diese Rituale finden im Monat Muharram statt – dem Monat, der in der schiitischen Kultur mit Trauer, Martyrium und dem Aufstand von Imam Hussain (Friede sei auf ihm) verbunden ist.“