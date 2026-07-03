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Die Anwesenheit bei der Trauerfeier für den gefallenen Führer ist ein Dorn im Auge des Feindes

3 Juli 2026 - 21:52
News ID: 1834947
Source: ABNA
Die Anwesenheit bei der Trauerfeier für den gefallenen Führer ist ein Dorn im Auge des Feindes

Scheich Akram al-Kaabi, Generalsekretär der irakischen Nudschaba-Bewegung, wies darauf hin, dass der Führer der Revolution von den USA und Israel ermordet wurde, und betonte, dass die Anwesenheit des Volkes bei der Trauerfeier für seinen reinen Körper ein Dorn im Auge des ungerechten Feindes sei, und die Rufe „Tod Amerika“ und „Tod Israel“ bei dieser Zeremonie würden ein Pfeil gegen ihre Verschwörungen und Verbrechen sein.

Wie die Internationale Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, veröffentlichte Scheich Akram al-Kaabi, Generalsekretär der irakischen Nudschaba-Bewegung, eine Botschaft, in der er darauf hinwies, dass der gefallene Führer der Revolution von den Jesiden unserer Zeit, nämlich Amerika und Israel, ermordet wurde, und betonte, dass die Anwesenheit des Volkes bei dieser Zeremonie ein Dorn im Auge des ungerechten Feindes sei.

Er sagte auch, dass das Rufen der Parolen „Tod Amerika“ und „Tod Israel“ wie ein Pfeil sei, der ihre Verschwörungen, Lügen und Verbrechen trifft.

Der Generalsekretär der irakischen Nudschaba-Bewegung betonte, dass die Beteiligung des Volkes an der Trauerfeier für den reinen Körper des gefallenen Führers der Revolution ebenso wertvoll sei wie der Kampf gegen die Zionisten.

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