Die Anwesenheit bei der Trauerfeier für den gefallenen Führer ist ein Dorn im Auge des Feindes

Wie die Internationale Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, veröffentlichte Scheich Akram al-Kaabi, Generalsekretär der irakischen Nudschaba-Bewegung, eine Botschaft, in der er darauf hinwies, dass der gefallene Führer der Revolution von den Jesiden unserer Zeit, nämlich Amerika und Israel, ermordet wurde, und betonte, dass die Anwesenheit des Volkes bei dieser Zeremonie ein Dorn im Auge des ungerechten Feindes sei.

Er sagte auch, dass das Rufen der Parolen „Tod Amerika“ und „Tod Israel“ wie ein Pfeil sei, der ihre Verschwörungen, Lügen und Verbrechen trifft.

Der Generalsekretär der irakischen Nudschaba-Bewegung betonte, dass die Beteiligung des Volkes an der Trauerfeier für den reinen Körper des gefallenen Führers der Revolution ebenso wertvoll sei wie der Kampf gegen die Zionisten.