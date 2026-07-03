Shehbaz Sharif: Die Dienste des gefallenen Führers der Revolution sind eine wertvolle Quelle für die islamische Welt

Wie die Internationale Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, veröffentlichte das Büro des Premierministers Pakistans in Islamabad Bilder von der Anwesenheit der hochrangigen Delegation dieses Landes unter der Leitung von Shehbaz Sharif und gab eine Erklärung mit den Aussagen des pakistanischen Premierministers heraus.

Der Premierminister Pakistans würdigte bei der Abschieds- und Trauerzeremonie für den reinen Körper des gefallenen Führers der islamischen Ummah die hohe Stellung des Märtyrer-Imam Sayyid Ali Khamenei und lobte seine Dienste und seinen friedliebenden Geist für das iranische Volk und die islamische Welt.

Shehbaz Sharif sagte bei dieser Zeremonie, die in Begleitung von Feldmarschall Sayyid Asim Munir (Oberbefehlshaber der Armee), Senator Muhammad Ishaq Dar (Vizepremier und Außenminister), Sayyid Mohsin Naqvi (Innenminister), Sayyid Yusuf Raza Gilani (Präsident des Senats), Sardar Ayaz Sadiq (Präsident der Nationalversammlung) und Bilawal Bhutto Zardari (Vorsitzender der Volkspartei) stattfand: «Der Märtyrer Ayatollah Khamenei hat das iranische Volk seit mehreren Jahrzehnten weise, einsichtig und weitsichtig geführt, und seine Dienste sind eine wertvolle Quelle für die islamische Welt.»

Er fügte hinzu: «Wir alle stehen an der Seite Irans, und hier drücken wir unsere Solidarität mit Seiner Heiligkeit Ayatollah al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei (dem Obersten Führer der Islamischen Revolution), Dr. Masoud Peseschkian (Präsident) und dem iranischen Volk aus.»

Das Büro des Premierministers Pakistans gab bekannt, dass Shehbaz Sharif und die ihn begleitende Delegation, die zu einem eintägigen Besuch nach Teheran gekommen waren, Teheran nach der Teilnahme an der Abschiedszeremonie für den gefallenen Führer der Revolution verließen.