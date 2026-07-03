Die Lehren des gefallenen Führers werden für immer in der Geschichte bleiben

Davide Rossi, italienischer Schriftsteller und Sozialaktivist, sagte vor seiner Abreise nach Teheran zur Teilnahme an der Trauerfeier für den gefallenen Führer und betonte, dass die Gedanken und Lehren Seiner Heiligkeit Ayatollah Khamenei für immer in der Geschichte bleiben werden: „Westliche Propaganda ist nicht in der Lage, die Wahrheit über den Widerstand der iranischen Nation zu verfälschen, und die Islamische Revolution wird weiterhin vom iranischen Volk unterstützt und respektiert.“

Wie die Internationale Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, veröffentlichte Davide Rossi, italienischer Schriftsteller und Sozialaktivist, eine Videobotschaft, in der er sagte, dass er mit Begeisterung und Rührung nach Teheran reist, um an der Trauerfeier für Seine Heiligkeit Ayatollah Khamenei, diese große Persönlichkeit, teilzunehmen und einen der wichtigen und historischen Momente der iranischen Nation aus nächster Nähe zu erleben.

Er wies darauf hin, dass er ein über 300-seitiges Werk über die politischen und philosophischen Gedanken Seiner Heiligkeit Ayatollah Khamenei verfasst habe und selbst das Vorwort zu diesem Buch geschrieben habe. Laut Rossi ist dieses Werk nicht nur die Darstellung des Lebens des gefallenen Führers, sondern erzählt auch die Geschichte einer Nation, die sich 1979 (1357 nach iranischem Kalender) gegen Imperialismus, Ausbeutung und Plünderung ihrer Ressourcen erhob, um eine Gesellschaft auf der Grundlage von Gleichheit und Unabhängigkeit aufzubauen.

Dieser italienische Autor fuhr fort, dass die Islamische Revolution weiterhin vom iranischen Volk unterstützt und respektiert wird und dass diese Tatsache einen deutlichen Unterschied zu dem Bild darstellt, das die westliche Propaganda von der Islamischen Republik vermittelt.

Die „erstaunliche“ Widerstandsfähigkeit der iranischen Nation

Rossi beschrieb die Widerstandsfähigkeit der iranischen Nation als erstaunlich und sagte: „Der Iran war nie der Aggressor und hat in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Terrorgruppe Daesh (IS), der Unterstützung der Schiiten in der Region und der Unterstützung des palästinensischen Widerstands gespielt.“

Er kritisierte die Politik Washingtons und fügte hinzu, dass Daesh mit Unterstützung und Finanzierung durch die USA gestärkt wurde, aber der Iran stand in der ersten Reihe des Kampfes gegen diese Terrorgruppe und half, die Völker der Region von ihrer Bedrohung zu befreien.

Dieser italienische Sozialaktivist betonte auch die Rolle der Islamischen Republik Iran bei der Unterstützung des palästinensischen Volkes und sagte: „Die Verteidigung des palästinensischen Widerstands durch Teheran ist Teil des umfassenderen Ansatzes dieses Landes zur Unterstützung unterdrückter Völker und zur Bekämpfung der globalen Vorherrschaft.“

Rossi hob auch die Rolle Irans im Weltfrieden und bei der Gestaltung einer gerechteren und multipolaren Ordnung hervor und fügte hinzu, dass dieser Weg mit den Bemühungen von Ländern wie China und Russland zur Schaffung einer Welt auf der Grundlage von Zusammenarbeit, Gleichheit und einer gemeinsamen menschlichen Zukunft übereinstimmt.

Er stellte klar, dass jeder Mann und jede Frau in der Welt, die an soziale Gerechtigkeit und Gleichheit glaubt, die Erfahrung der Islamischen Republik Iran im Widerstand gegen den Imperialismus und in der Verteidigung der Unabhängigkeit der Völker unterstützen sollte.

Dieser italienische Autor fügte hinzu: „Seine Heiligkeit Ayatollah Khamenei unterhielt enge und freundschaftliche Beziehungen zu unabhängigkeitsstrebenden und gegen Vorherrschaft kämpfenden Führern in der Welt.“

Rossi betonte abschließend: „Diejenigen, die den historischen Weg und den Platz Irans nicht verstehen wollen, können ihn verzerren, aber die Wahrheit wird bleiben, und die Lehren des Märtyrers Ayatollah Ali Khamenei werden für immer im Gedächtnis der Geschichte verankert sein.“