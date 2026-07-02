Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Russia al-Youm berichtet, erklärte «Munir Haddad», Rechtsberater des irakischen Premierministers «Ali al-Zeydi», dass der irakische Haushalt seit 2003 aufgrund von Korruption einen Schaden von über zwei Billionen Dollar erlitten habe.

Zur Vorgehensweise der neuen irakischen Regierung im Korruptionsfall stellte er klar: Der Anti-Korruptions-Feldzug wird ohne rote Linien oder zeitliche Begrenzung fortgesetzt.

Haddad, der sich auf das unglaubliche Ausmaß der Veruntreuungen bezog, fügte hinzu: Die Zahlen der geplünderten Gelder übersteigen jeden Verstand und jede Logik.

Der Rechtsberater des irakischen Premierministers erklärte zum Verfahren der Bearbeitung dieser Fälle: Die Prozesse gegen die Korruptionsangeklagten werden öffentlich durchgeführt.

Er stellte ferner fest, dass es keine endgültige Statistik über die Zahl der Festgenommenen gibt und die Razzien und Festnahmen täglich fortgesetzt werden.

Zum Fortgang der Ermittlungen erklärte Haddad: Die Hauptangeklagten haben ausführliche Geständnisse abgelegt, die den Sicherheits- und Justizbehörden als Leitfaden für die Festnahme weiterer Angeklagter dienten.

Er fügte hinzu, dass einige gesuchte Personen versucht hätten, in den Nordirak oder nach Kurdistan zu fliehen.

Der Rechtsberater al-Zeydis fügte zur Position Erbils in den Korruptionsfällen hinzu: Die kurdischen Behörden kooperieren mit uns und haben 8 gesuchte Personen an die Bundesbehörden übergeben.

Abschließend betonte er, dass die Liste der Festgenommenen amtierende und ehemalige hochrangige Beamte sowie Parlamentsabgeordnete umfasst.