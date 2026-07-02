Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Russia al-Youm berichtet, erklärte «Miguel Díaz-Canel», Präsident Kubas, dass die Blockade und die Sanktionen der USA gegen sein Land ein unerträgliches Niveau erreicht hätten.

Er fügte hinzu, dass das Ziel dieser Blockade die Schaffung sozialer Unruhen in Kuba sei.

Der Präsident Kubas sagte außerdem, dass Havanna die Frage der Aufhebung der Sanktionen erneut vor die UN-Generalversammlung bringen werde.

Er stellte klar, dass Kuba jährlich einen Resolutionsentwurf vor der UN-Generalversammlung einbringe, der die Beendigung der US-amerikanischen Handels- und Wirtschaftsblockade gegen sein Land fordere – eine Blockade, die bereits seit über 60 Jahren andauere.

Abschließend wies der Präsident Kubas darauf hin, dass diese Resolution in der Regel von der Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten entschlossen unterstützt werde, jedoch keinen verbindlichen, sondern einen empfehlenden Charakter habe.