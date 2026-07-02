Trump: Wir werden Chinas Dominanz über den Panamakanal nicht zulassen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Russia al-Youm berichtet, erklärte Donald Trump, der Präsident der USA, dass sein Land nicht zulassen werde, dass China die Kontrolle über den Panamakanal übernehme.

Er kritisierte auch die Regierung in Madrid und sagte: Die Spanier sind Mitglieder der NATO, aber sie sind keine idealen Mitglieder und verhalten sich nicht angemessen.

Diese Reaktion Trumps erfolgte, nachdem Spanien Washington während der Aggression gegen Iran nicht erlaubt hatte, seine Militärstützpunkte zu nutzen.

Trump fuhr fort und bezog sich auf die Lage der Schifffahrt in der Straße von Hormus, wobei er behauptete: Schiffe verlassen die Straße von Hormus mit einem beispiellosen Volumen, wie es noch nie jemand gesehen hat; wir verzeichnen Rekordzahlen, und der Ölpreis sinkt ebenfalls.