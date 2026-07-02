Gespräch russischer und türkischer Beamter über die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Nowosti berichtet, gab das russische Außenministerium heute, Mittwoch, eine Erklärung heraus, in der es heißt: Georgi Borisenko, stellvertretender Außenminister Russlands, erörterte bei seinem heutigen Treffen mit Tanju Bilgiç, dem türkischen Botschafter in Moskau, die Vereinbarungen (das Memorandum of Understanding) zwischen dem Iran und den USA.

In der Erklärung des russischen Außenministeriums zu diesem Thema wird hinzugefügt: Bei diesem Treffen wurde auch die Notwendigkeit betont, dass alle beteiligten Parteien diese Vereinbarungen vollständig einhalten, um eine erneute Eskalation der Spannungen zu verhindern.

Das russische Außenministerium fügte hinzu: Die beiden Seiten tauschten sich auch über die Lage im Palästina-Israel-Konflikt sowie über die Entwicklungen in Syrien, im Libanon und in Libyen aus.