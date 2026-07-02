Hinrichtung eines israelischen Spions und Mittäters am Mord des Kommandeurs der Al-Qassam-Brigaden

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte diese Behörde: Die Sicherheitsorgane des Widerstands haben nach Durchlaufen aller Phasen und revolutionären Maßnahmen das Todesurteil gegen den Spion (M.M.) vollstreckt.

Laut dem Bericht des Sicherheitsdienstes des palästinensischen Widerstands «wurde diese Person wegen Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten des zionistischen Regimes und Beteiligung an mehreren Massakern verurteilt, die während des Völkermordkrieges im Gazastreifen zum Tod zahlreicher Palästinenser führten».

Diese Sicherheitsbehörde fügte hinzu: Die verurteilte Person war auch an mehreren gezielten Tötungen von Kommandeuren der Widerstandsgruppen beteiligt, deren letzte die Ermordung des Märtyrers «Izz ad-Din al-Haddad» (Abu Suhaib), Kommandeur des Operationsstabs der Al-Qassam-Brigaden – des militärischen Flügels der Hamas-Bewegung – war.

Der Sicherheitsdienst des palästinensischen Widerstands warnte die Spione des zionistischen Regimes und betonte: Dies ist das unvermeidliche Schicksal aller Spione und Söldner, die mit den Plänen des Besatzungsregimes zur Untergrabung der Standhaftigkeit und Einheit unseres Volkes zusammenarbeiten.

Diese Sicherheitsbehörde rief auch alle, die den Weg verloren und ihr Schicksal mit den Besatzern verbunden haben, auf, solange es nicht zu spät ist, in die Reihen der Palästinenser zurückzukehren und sich den Sicherheitsorganen des Widerstands zu ergeben.

Der Sicherheitsdienst des palästinensischen Widerstands betonte abschließend: Diese Söldner, die aus den nationalen Reihen ausgetreten sind, vertreten nur sich selbst, und ihre Handlungen widersprechen den Bräuchen und authentischen Traditionen der palästinensischen Familien und Clans – Clans, die stets eine nationale und historische Rolle bei der Bewahrung der inneren Einheit und der Bekämpfung der Verschwörungen des Feindes und seiner Handlanger gespielt haben.