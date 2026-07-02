Gharibabadi: Die Straße von Hormus steht unter dem Kommando des Irans, nicht unter dem der CENTCOM

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb «Kazem Gharibabadi», der stellvertretende Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten und Chefunterhändler des Irans, am Donnerstag, dem 2. Juli, in einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk: Das Militärtreffen in Bahrain kann keine rechtliche Ordnung und Sicherheit für den Persischen Golf schaffen.

Er betonte weiter: Die Sicherheit der Region wird durch das Ende der Einmischung und den Abzug der USA aus der Region, die Achtung der Souveränität der Länder und die Akzeptanz der neuen geopolitischen Realitäten gewährleistet, nicht unter dem militärischen Schutzschirm der USA.