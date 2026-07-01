Enthüllung der Zusammenarbeit des Unternehmens «Meta» mit Israel zur Löschung von Inhalten im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Iran

Laut der Nachrichtenagentur Abna zeigen die vom US-Medium «The Intercept» veröffentlichten Dokumente, dass die israelische Regierung während des Krieges mit Iran das Unternehmen «Meta» gebeten hat, Dutzende von Inhalten auf Facebook und Instagram zu entfernen, darunter pro-iranische Materialien, kritische Inhalte gegen Israel und Bilder im Zusammenhang mit iranischen Raketenangriffen.

Gemäss dem Bericht der Zeitung «The Intercept» umfassten die Ersuchen des zionistischen Regimes die Entfernung von Beiträgen, die Iran unterstützten, von Materialien, die sich gegen Israel richteten, von Bildern und Videos im Zusammenhang mit den Auswirkungen iranischer Raketenangriffe sowie von Nutzerkonten, die militärische Analysen veröffentlichten.

Diese Dokumente zeigen auch, dass das Unternehmen «Meta» einem Teil dieser Ersuchen zustimmte und einige der angegebenen Inhalte entfernte, obwohl die rechtliche Grundlage oder die Kriterien dieser Entscheidung in allen Fällen nicht klar dargelegt wurden.

In einem anderen Teil dieses Berichts heisst es, dass einer der Manager von Meta, der zuvor mit Benjamin Netanjahu, dem Premierminister Israels, zusammengearbeitet hatte, als Vermittler zwischen dem zionistischen Regime und diesem Unternehmen fungierte, um die Löschung von Inhalten auf den Plattformen Facebook und Instagram zu verfolgen.

Das US-Medium «The Intercept» veröffentlichte keine weiteren Details über die genaue Anzahl der gelöschten Inhalte oder die offizielle Reaktion des Unternehmens Meta auf diese Dokumente.