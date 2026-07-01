Vance: Trump will Fortsetzung der Gespräche mit Iran auf der Grundlage überprüfbarer Verpflichtungen

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte J.D. Vance, Vizepräsident der USA, unter Bezugnahme auf den Verlauf der Verhandlungen mit Iran, dass die technischen Gespräche zwischen den beiden Seiten auf der Grundlage früherer Verhandlungen fortgesetzt würden.

Er behauptete ferner, dass Donald Trump den diplomatischen Weg mit Iran fortsetzen wolle, dieser Prozess jedoch auf Verpflichtungen basieren müsse, die einer Überprüfung zugänglich seien.

Vance setzte seine Behauptungen fort und sagte: Der Abbau des iranischen Atomprogramms müsse durch kontinuierliche und überprüfbare Inspektionen bestätigt werden.

Der Vizepräsident der USA fügte hinzu, dass Trump angeordnet habe, zunächst eine «Absichtserklärung» zu nutzen, um Öl auf die Weltmärkte zurückzubringen und die globale Energieversorgung zu stärken, und anschliessend die Entwicklungen in der nächsten Phase der Verhandlungen zu bewerten.

Der Vizepräsident der USA behauptete, dass Washington gegenüber Iran zwei Optionen habe: entweder zu versuchen, mit Teheran eine langfristige Vereinbarung zu erzielen – vorbehaltlich einer Verhaltensänderung Irans – oder die bereits erzielten Erfolge zu festigen.

Er fügte hinzu: «Es besteht nach wie vor ein erhebliches Mass an Unsicherheit bezüglich des Verlaufs der Ereignisse, und niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, was Iran tun wird.»