Katar und USA beraten über Iran und Waffenstillstand im Libanon

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete das katarische Aussenministerium über das Gespräch des Premierministers und Aussenministers dieses Landes mit Steve Witkoff und Jared Kushner über die regionalen Entwicklungen, den Waffenstillstand im Libanon und den Verlauf der Verhandlungen.

Gemäss einer Erklärung des katarischen Aussenministeriums erörterte Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Premierminister und Aussenminister dieses Landes, bei einem Treffen mit Witkoff und Kushner die neuesten Entwicklungen in der Region und die Frage des Waffenstillstands im Libanon.

Bei diesem Treffen betonte der katarische Premierminister die Fortsetzung der Vermittlungsbemühungen Dohas zur Erreichung einer umfassenden Lösung, die zur Stärkung der Sicherheit und Stabilität in der Region führen soll.

Das katarische Aussenministerium gab ausserdem bekannt, dass Witkoff und Kushner die Rolle Dohas bei der Zusammenarbeit mit Pakistan zur Erleichterung des Verhandlungsprozesses mit Iran würdigten und die Verpflichtung Washingtons zum diplomatischen Weg sowie die Unterstützung der Bemühungen zur Erreichung eines umfassenden Abkommens betonten.