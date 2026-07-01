Drohnenangriffe des zionistischen Regimes auf Gaza; drei Palästinenser als Märtyrer gestorben

Laut der Nachrichtenagentur Abna führten Drohnenangriffe der Armee des zionistischen Regimes auf verschiedene Gebiete des Gazastreifens am Dienstagabend zum Tod von mindestens drei Palästinensern, darunter ein Kind, und zur Verletzung von 19 weiteren.

Medizinische Quellen und Augenzeugen berichteten, dass ein Drohnenangriff des zionistischen Regimes auf das Gebiet Al-Mawasi westlich von Khan Yunis drei Tote und 17 Verletzte forderte.

Auch im Norden des Gazastreifens wurden zwei Palästinenser bei zwei separaten Drohnenangriffen auf Wohnhäuser im Gebiet Al-Faludscha im Lager Dschabalia und im Viertel Scheich Radwan in Gaza-Stadt schwer verletzt.

Augenzeugen betonten, dass diese Angriffe Gebiete ausserhalb des Einsatzbereichs der Streitkräfte des zionistischen Regimes und innerhalb des Waffenstillstandsabkommens getroffen hätten.

Bei einem weiteren Angriff bargen Rettungskräfte die Leiche eines Palästinensers, der bei einem früheren Luftangriff des zionistischen Regimes in der Nähe des Kuwait-Platzes im Viertel Az-Zeitun in Gaza-Stadt getötet worden war, aus den Trümmern.

Das Gesundheitsministerium von Gaza erklärte, dass infolge der wiederholten Verstösse gegen das Waffenstillstandsabkommen durch das zionistische Regime bisher 1 053 Palästinenser getötet und 3 406 weitere verletzt wurden.

Unterdessen begrüsste die islamische Widerstandsbewegung Hamas die Entsendung internationaler Streitkräfte in den Gazastreifen und äusserte die Hoffnung, dass dieser Schritt die Grundlage für die Trennung der palästinensischen Zivilbevölkerung von den Besatzungstruppen schaffe und ein Ende der Aggressionen und wiederholten Verstösse des zionistischen Regimes bedeute.

Berichten zufolge sind Fahrzeuge und logistische Ausrüstung der internationalen Stabilitätstruppen im Rahmen des Waffenstillstandsplans in den Gazastreifen eingefahren, und veröffentlichte Bilder zeigen die Ankunft dieser Ausrüstung in der Region.