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Aref: Die Beerdigungszeremonie für unseren Märtyrer-Führer wird das historische Leid der unterdrückten schiitischen Trauerfeiern beenden.

1 Juli 2026 - 09:38
News ID: 1833897
Source: ABNA
Aref: Die Beerdigungszeremonie für unseren Märtyrer-Führer wird das historische Leid der unterdrückten schiitischen Trauerfeiern beenden.

Der erste Vizepräsident des Iran sagte: «Die Beerdigungszeremonie für unseren Märtyrer-Führer wird das historische Leid der schiitischen Trauerfeiern beenden, die stets in Unterdrückung stattfanden. Ich glaube, dass das mächtige Iran und die islamische Ummah sich für diesen historischen Abschied in voller Stärke auf den Platz begeben werden.»

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohammad Reza Aref auf seinem Profil in den sozialen Medien: «Die Geschichte des Schiismus ist voller Bitterkeit von einsamen und unterdrückten Trauerfeiern – von Medina bis Tus. Doch unsere Bestimmung und die der Freien der Welt ist es, einen Abschied von der Größe einer ganzen Welt zu gestalten – prächtig und beispiellos – für unseren Märtyrer-Imam, den teuren Khamenei.»

Er fügte hinzu: «Ich glaube, dass das mächtige Iran und die islamische Ummah sich für diesen historischen Abschied in voller Stärke auf den Platz begeben werden.»

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