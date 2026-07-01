Aref: Die Beerdigungszeremonie für unseren Märtyrer-Führer wird das historische Leid der unterdrückten schiitischen Trauerfeiern beenden.

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohammad Reza Aref auf seinem Profil in den sozialen Medien: «Die Geschichte des Schiismus ist voller Bitterkeit von einsamen und unterdrückten Trauerfeiern – von Medina bis Tus. Doch unsere Bestimmung und die der Freien der Welt ist es, einen Abschied von der Größe einer ganzen Welt zu gestalten – prächtig und beispiellos – für unseren Märtyrer-Imam, den teuren Khamenei.»

Er fügte hinzu: «Ich glaube, dass das mächtige Iran und die islamische Ummah sich für diesen historischen Abschied in voller Stärke auf den Platz begeben werden.»