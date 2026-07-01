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Behauptung des Wall Street Journal über die Warnung der Revolutionsgarden an die USA und Europa.

1 Juli 2026 - 09:37
News ID: 1833896
Source: ABNA
Behauptung des Wall Street Journal über die Warnung der Revolutionsgarden an die USA und Europa.

Das Wall Street Journal behauptete: Die Islamischen Revolutionsgarden haben über katarische Vermittler den USA und Europa mitgeteilt, dass die Straße von Hormus erneut geschlossen werde, falls bestimmte Bedingungen nicht erfüllt würden.

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Islamischen Revolutionsgarden über katarische Vermittler eine warnende Botschaft an die westlichen Seiten übermittelt hätten.

Dem Bericht zufolge wird in dieser Botschaft betont, dass der Iran die Straße von Hormus erneut schließen werde, wenn keine Zusicherungen über die ausschließliche Kontrolle Irans über die Straße von Hormus gegeben würden und wenn die USA und die westlichen Länder nicht auf ihre Pläne verzichteten, die südliche Route der Straße nahe der Küste Omans zu nutzen.

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