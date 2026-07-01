Behauptung des Wall Street Journal über die Warnung der Revolutionsgarden an die USA und Europa.

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Islamischen Revolutionsgarden über katarische Vermittler eine warnende Botschaft an die westlichen Seiten übermittelt hätten.

Dem Bericht zufolge wird in dieser Botschaft betont, dass der Iran die Straße von Hormus erneut schließen werde, wenn keine Zusicherungen über die ausschließliche Kontrolle Irans über die Straße von Hormus gegeben würden und wenn die USA und die westlichen Länder nicht auf ihre Pläne verzichteten, die südliche Route der Straße nahe der Küste Omans zu nutzen.