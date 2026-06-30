Katz schlägt die Kriegstrommel gegen den Iran und droht mit Bombardierung der Dahiya

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, bezog Israel Katz, der Kriegsminister des zionistischen Regimes, eine feindselige Position gegenüber dem Iran.

Er behauptete: «Wenn der Iran Israel angreift oder Trump die Verhandlungen für ergebnislos erklärt, wird der Krieg mit dem Iran wieder aufflammen.»

Katz erklärte vor Journalisten: «Ich habe der Armee befohlen, sich auf die Operation „Blau-Weiß“ im Iran vorzubereiten, und dies könnte bereits morgen geschehen.»

Er behauptete weiter: «Die Gleichung bleibt bestehen: Jeder Angriff auf den Norden oder die Grenzsiedlungen wird sofort mit der Bombardierung des südlichen Vororts von Beirut – der Dahiya – beantwortet. Wenn die Hisbollah einen Angriff auf den Norden Israels durchführt, wird die Dahiya getroffen.»

Der Kriegsminister des zionistischen Regimes behauptete außerdem: «Ich habe mit dem Kommandeur des US-Zentralkommandos vereinbart, dass wir uns nicht aus den Sicherheitszonen im Libanon, in Syrien und im Gazastreifen zurückziehen werden. Solange die Hisbollah nicht entwaffnet ist, wird es keinen weiteren Rückzug geben, abgesehen von zwei Pilotzonen im Südlibanon. Nach den Beschränkungen der USA sind wir zu einem Alternativplan übergegangen, nämlich der Vertiefung der „Gelben Linie“ im Südlibanon. Die libanesischen Armeesoldaten werden nicht plötzlich zu Angriffen auf die Hisbollah übergehen, und die Präsenz der israelischen Armee im Libanon wird langfristig sein.»