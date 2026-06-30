Große Niederlage für Israel; Wiederaufbau Gazas ohne Entwaffnung der Hamas

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenplattform „Akka“ berichtet, erklärte die Rundfunk- und Fernsehanstalt des zionistischen Regimes (KAN), dass die US-Regierung dem israelischen Regime ein Dokument über die Zukunft des Gazastreifens übergeben habe.

Diesem Bericht zufolge beinhaltet das Dokument die Übertragung von Finanzmitteln der Palästinensischen Autonomiebehörde an den sogenannten „Friedensrat“.

Außerdem beinhaltet das Dokument den Beginn des Wiederaufbauprozesses von Gaza sogar ohne Entwaffnung der Hamas.

Bisher wurden keine weiteren Einzelheiten zu diesem Dokument veröffentlicht, und amerikanische und zionistische Beamte haben nicht auf diesen Bericht reagiert.