Hamas warnt vor dem Schweigen arabischer Länder zum Völkermord in Gaza

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur „Shihab“ berichtet, erklärte Hazem Qasim, dass ein kleines Mädchen am Dienstagabend bei einem Angriff israelischer Kampfflugzeuge auf Zelte von Vertriebenen in Khan Yunis getötet wurde.

Er fügte hinzu, dass dieses Kind sich den Zehntausenden von Kindern angeschlossen habe, die infolge von Bombardierungen, Hunger, mangelnder medizinischer Versorgung und den Kriegsfolgen ums Leben gekommen seien.

Der Hamas-Sprecher kritisierte außerdem das Schweigen der internationalen Gemeinschaft, der Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga, der politischen Parteien, Parlamente, Gelehrten und Eliten der arabischen Länder und warnte davor, dass diese Seiten keine wirksamen Maßnahmen in Bezug auf die Geschehnisse in Gaza ergriffen hätten.

Abschließend kritisierte Qasim auch das Vorgehen der Palästinensischen Autonomiebehörde und erklärte, dass diese in Ramallah ansässige Behörde den Ereignissen in Gaza gegenüber gleichgültig gewesen sei.