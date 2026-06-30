Telefongespräch der Außenminister des Iran und Frankreichs

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sprachen Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, und Jean-Noël Barrot, Außenminister Frankreichs, am Dienstagabend telefonisch miteinander.

In diesem Telefongespräch erörterten und tauschten sich die Parteien über die neuesten regionalen und internationalen Entwicklungen im Lichte der Bestimmungen des Islamabad-Memorandums of Understanding und seines Umsetzungsprozesses mit dem Ziel aus, den von den USA und dem zionistischen Regime gegen Iran aufgezwungenen Krieg zu beenden.