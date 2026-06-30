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Telefongespräch der Außenminister des Iran und Frankreichs

30 Juni 2026 - 10:28
News ID: 1833422
Source: ABNA
Telefongespräch der Außenminister des Iran und Frankreichs

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran und Jean-Noël Barrot, der Außenminister Frankreichs, führten am Dienstagabend ein Telefongespräch.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sprachen Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, und Jean-Noël Barrot, Außenminister Frankreichs, am Dienstagabend telefonisch miteinander.

In diesem Telefongespräch erörterten und tauschten sich die Parteien über die neuesten regionalen und internationalen Entwicklungen im Lichte der Bestimmungen des Islamabad-Memorandums of Understanding und seines Umsetzungsprozesses mit dem Ziel aus, den von den USA und dem zionistischen Regime gegen Iran aufgezwungenen Krieg zu beenden.

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