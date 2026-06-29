Bernie Sanders: Trump tötete Tausende Unschuldige im Iran; Netanjahus Genozid-Kabinett

Wie die Nachrichtenagentur «Abna» berichtet, erklärte Bernie Sanders, ranghoher US-Senator aus dem Bundesstaat Vermont, in einer Rede: «Trump will 500 Milliarden Dollar zusätzlich für das Militärbudget bereitstellen, und das sind nicht die Prioritäten der Bevölkerung.»

Dieser ranghohe US-Senator fügte hinzu: «Trump versprach während seines Wahlkampfs, den endlosen Kriegen ein Ende zu setzen, aber er begann einen Krieg gegen Iran, bei dem Tausende unschuldige Männer, Frauen und Kinder getötet wurden.»

Bernie Sanders fügte dann hinzu: «Wir werden der unethischen und ineffektiven Außenpolitik sowie dem Militärbudget von weit über einer Billion Dollar pro Jahr ein Ende setzen. Es wird keine Ausgaben von Milliarden Dollar mehr für endlose Kriege geben. Es wird keine Ausgaben von Milliarden Dollar mehr für Netanjahus Genozid-Kabinett in Israel geben.»