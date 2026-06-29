Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, erklärte Nawaf al-Musawi, ehemaliger Abgeordneter des libanesischen Parlaments und hochrangiges Mitglied der Hisbollah, dass Joseph Aoun, der Präsident des Libanon, derjenige sei, der einen Bürgerkrieg im Libanon wolle, und dass er Druck auf den Armeekommandeur Rudolf Heikal ausübe, damit dieser zurücktrete, aber der Armeekommandeur lehne dies ab.

Al-Musawi versicherte dem libanesischen Volk, dass das Rahmenabkommen, das in Washington zwischen Vertretern der libanesischen Regierung und dem zionistischen Regime unterzeichnet wurde, wertlos sei und kein Grund zur Sorge bestehe.

Auf der anderen Seite berichtete der israelische Fernsehsender Kanal 12 unter Berufung auf informierte Quellen, dass die libanesische Regierung Washington offiziell gebeten habe, den „Sicherheitsanhang“ zum Rahmenabkommen mit diesem Regime nicht zu veröffentlichen. Analysten glauben, dass dieser Antrag auf Geheimhaltung ein Beweis für die beschämende Natur dieser Anhänge sei, die wahrscheinlich Klauseln enthalten, die im Widerspruch zur nationalen Souveränität des Libanon und zur Annahme von Sicherheitsbedingungen stehen, die von den Besatzern auferlegt wurden.

Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Unterzeichnung dieses Abkommens war die libanesische Hauptstadt Beirut Schauplatz von Demonstrationen gegen dieses Abkommen, das von den Demonstranten als beschämend und als Verrat an der Souveränität und territorialen Integrität des Libanon angesehen wurde.