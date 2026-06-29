Zerstörung von Wohnhäusern im südlichen Gazastreifen

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, begannen israelische Soldaten mit dem Abriss von Wohngebäuden in der Nähe des islamischen Komplexes im Gebiet „Bani Suhail“ östlich der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen.

Palästinensische Quellen berichteten auch über Einfälle zionistischer Kräfte in die Lager „Al-Jalzun“ nördlich von Ramallah und „Ad-Duheisha“ südlich von Bethlehem.

Diese Quellen erklärten außerdem, dass der Westen von „Beit Lahiya“ im nördlichen Gazastreifen unter Artilleriebeschuss der israelischen Armee geraten sei.

Darüber hinaus wurde ein 3-jähriges palästinensisches Mädchen bei Schüssen israelischer Soldaten in der vergangenen Nacht auf Bewohner von Beit Lahiya im Norden Gazas verletzt.

Die palästinensischen Gebiete, einschließlich des Gazastreifens und des Westjordanlands, sind täglich Schauplatz aggressiver Handlungen, Angriffe und Razzien israelischer Soldaten sowie der Verhaftung und Schikane von Palästinensern durch zionistische Kräfte.