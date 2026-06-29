Beratungen zwischen Bin Salman und Macron über die neuesten Entwicklungen des Iran-USA-Memorandums

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf die katarische Nachrichtenagentur berichtet, führte Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien, heute, am Sonntag, ein Telefonat mit Emmanuel Macron, dem Präsidenten Frankreichs.

Laut diesem Medienbericht erörterten der saudiarabische Kronprinz und der französische Präsident in diesem Telefonat regionale und internationale Entwicklungen.

Sie befassten sich auch mit den neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem zwischen den USA und der Islamischen Republik Iran unterzeichneten Memorandum of Understanding sowie mit den Bemühungen zur Erreichung umfassender Lösungen, die Sicherheit und Stabilität in der Region gewährleisten.

Die katarische Nachrichtenagentur fügte hinzu: Die beiden Seiten betonten die Bedeutung der Gewährleistung der Schifffahrtsfreiheit und der Unterstützung diplomatischer Bemühungen zur Deeskalation. Sie erörterten auch Bereiche der Zusammenarbeit und eine Reihe von regionalen und internationalen Fragen von gemeinsamem Interesse.