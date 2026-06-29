Velayati: Die Freiheit des Libanon ohne politische Unabhängigkeit ist ein goldener Käfig

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, veröffentlichte Ali Akbar Velayati, internationaler Berater des Führers der Islamischen Revolution, in einem sozialen Netzwerk einen Beitrag, in dem er sich auf die Ereignisse im Libanon bezog und schrieb: «Nach jahrelanger diplomatischer Erfahrung sage ich: “Freiheit ohne politische Unabhängigkeit ist ein goldener Käfig”; die Hisbollah ist die Stütze des Zeltes und der wahre Hüter der Existenz und Unabhängigkeit des Libanon».