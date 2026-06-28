Aoun forderte Druck der USA auf Israel für den Abzug aus dem Südlibanon

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, gab die libanesische Präsidialverwaltung bekannt, dass Joseph Aoun einen telefonischen Anruf von Donald Trump, seinem amerikanischen Amtskollegen, anlässlich der Unterzeichnung des Rahmenabkommens erhalten habe.

Laut einer Erklärung der Präsidialverwaltung des Libanon betonte Aoun in diesem Gespräch, dass die libanesische Regierung die Verantwortung für die Umsetzung der Bestimmungen des Abkommens übernehmen werde.

Aoun äusserte die Hoffnung, dass die USA eine Rolle bei der Verhinderung jeglicher Verstösse gegen das Abkommen und der Gewährleistung der vollständigen Erfüllung der Verpflichtungen spielen würden.

Dem Bericht zufolge forderte Aoun Trump auf, Washington solle Druck auf Israel ausüben, um sich aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückzuziehen.

Die libanesische Präsidialverwaltung fügte hinzu, dass Aoun Trump auch für seine Unterstützung des Libanon, der Rechtsstaatlichkeit und der verfassungsmässigen sowie sicherheitspolitischen Institutionen des Landes gedankt habe.

Diese libanesische Institution fügte hinzu, dass Trump in diesem Telefonat Aoun mitgeteilt habe, dass die USA die Wirtschaft Libanons und die legitimen Sicherheitskräfte des Landes unterstützen würden.

Dem Bericht zufolge behauptete Trump, dass sein Land keine Mühe scheuen werde, um die Souveränität Libanons und die Ausweitung der staatlichen Kontrolle durch die Streitkräfte des Landes zu unterstützen.