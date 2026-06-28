Eisenkot: Netanjahu ist moralischer Belehrungen nicht würdig

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, sagte «Gadi Eisenkot», ehemaliger Generalstabschef der Armee des zionistischen Regimes und derzeitiges Mitglied der Knesset, zu Netanjahu: «Ein Premierminister, der uns blind auf das niedrigste historische Niveau gebracht hat und durch Anheizen von Spaltungen und die Provokation der Gesellschaft handelt, ist der Bewohner (der besetzten Gebiete) nicht würdig und nicht befugt, moralische Belehrungen über Einheit zu erteilen.»

Vor einigen Tagen hatte er ausserdem einen Artikel in der Zeitung «Jediot Achronot» veröffentlicht, in dem er schrieb: «Der Libanon ist der politische Friedhof der Premierminister (des Regimes) Israels – von Menachem Begin bis Ehud Olmert – und heute steckt Netanjahu bis zum Hals darin.»